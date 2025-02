Санторини преживя сеизмичен трус, продължил часове

Продължителен трус е регистриран около гръцкия остров Санторини в южната част на Егейско море според данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), предаде БТА.

„В района на Санторини е отчетен сравнително продължителен трус. Изглежда, че нищо не се вижда (но е нощно време), но се чува някакъв звук“, написа сеизмологичният център в профила си в "Екс" снощи. „Не знаем със сигурност какво се случва“.

Трусът е продължил няколко часа според графиките, показани в публикацията.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4