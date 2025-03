САЩ ликвидирахаа високопоставен лидер на "Ислямска държава" в Ирак

Американската армия съобщи, че е ликвидирала високопоставен член на терористичната милиция "Ислямска държава" в Ирак при въздушен удар.

В сътрудничество с иракските власти САЩ са извършили въздушен удар в четвъртък, в резултат на който са убити лидерът на "Ислямска държава" Абдала Маки Муслих ал Рифай, известен като Абу Хадиджа, и още един джихадист, се казва в изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw