САЩ са възобновили военната помощ и споделянето на разузнавателна информация с Украйна

Веднага след преговорите с Украйна в Саудитска Арабия САЩ са възобновили спряната военна помощ и са започнали отново да споделят разузнавателна информация с Украйна, съобщи УНИАН.

Възобновено е транспортирането на американско оръжие за Украйна през Полша. Това съобщи полския зам.-министър на отбраната Павел Залевски в социалната мрежа X.

„Доставките на американско оръжие от POLLOGHAB в Ясенки за Украйна са възобновени“, пише той.

Летището в Яшонка, в югоизточната част на Полша, е основният център за доставки, през който се разпределя по-голямата част от помощта за Украйна, отбелязва Ройтерс.

Заместник-началникът на кабинета на украинския президент, Павло Палиса, потвърди възобновяването на доставките във фейсбук:

"Имам потвърждение, че американската военна подкрепа е възобновена. Постигнатите споразумения се изпълняват."

Директорът на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард потвърди, че паузата в споделянето на разузнавателна информация с Украйна също е приключила.

"Благодарение на ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп сме една значителна стъпка по-близо до прекратяването на кървавата война в Украйна. По указание на президента паузата в обмена на разузнавателна информация с Украйна приключи", написа Габард.

Because of @POTUS leadership, we are one significant step closer to ending the bloody war in Ukraine. Per the President's direction, the pause on intelligence sharing with Ukraine has ended.