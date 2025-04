САЩ спряха грантове за 215 млн. долара, включително за България

Държавният департамент на САЩ отмени финансирането на 139 гранта на обща стойност 215 млн. долара, предназначени за получатели в няколко държави, сред които и България. Това съобщиха в "Х" от Министерството на държавната ефективност - DOGE, на Илон Мъск.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е анулирал субсидия от 1,7 млн. долара за дигиталната програма за медийна просветност Be MediaWise в България. Съвместният проект на „Пойнтър Институт“, Американския университет в България, Фондация „Заедно в час“, Mediapool.bg и Европейския център за правата на ромите беше представен през октомври 2023 г.

Освен в България, Рубио е прекратил финансирането на различни проекти във Великобритания, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Беларус, Мавритания, Тунис, Ливан и др.

@SecRubio continues to scrutinize @StateDept foreign assistance, today cancelling 139 wasteful grants worth $215M including:



- $5.2mm to “Media Diversity” for programs like “Get the Trolls Out!” - “an anti-disinformation program” in the United Kingdom

- $2.5mm for “advancing…