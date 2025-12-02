СДВР: Над 70 души са задържани на протеста, сред тях и младеж с 30 000 лв.

"Протестът в центъра на София срещу Бюджет 2026 премина мирно, тихо и спокойно, но се появиха хора с профил на хулигани, които предизвикаха безредици и ескалация на напрежението. 71 души са задържани за хулигански прояви. Арестуван е и син на известен бизнесмен, както и мъж, у когото са намерени 30 000 лв."

Това заяви шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти.

"Във вчерашния ден след предварително уведомление и съгласуване на Столична община се проведе мирен протест пред сградата на Народното събрание и т.нар. Триъгълник на властта, където организирахме охраната СДВР заедно с дирекция "Жандармерия", в хода на което организирахме 21 КПП-тата на мястото, заявено от организаторите на протеста. Установихме немалко лица, носещи забранени вещи и предмети, включително и такъв, който се появи на протеста с газов пистолет, със зареден в цевта патрон", информира Николов.

Сред задържаните е и син на известен бизнесмен. По непотвърдена информация става дума за сина на Атанас Бобоков - 19-годишния Божидар Бобоков. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу органите на реда.

Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева. Има данни, че парите са били предвидени за плащане на провокатори.