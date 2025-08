Симфониета-Видин е домакин на международен музикален фестивал

Със заключителният концерт в зала „Филхрмония“ във Видин завършва международен музикален фестивал D Major International Music Festiva

Със заключителният концерт тази вечер, в зала „Филхрмония“ във Видин, завършва международен музикален фестивал D Major International Music Festiva. Негов домакин от средата на юли бе Симфониета-Видин, съобщи директорът на културния институт Мирослав Кръстев.

В рамките на форума музикантите изнесоха концерти в Белоградчик и Монтана, а заключителният е днес 1 август (петък ) във Видин. Мирослав Кръстев уточни, че фестивала е основан от маестра д-р Вивиан Конехеро през 2011 г. в Киев. Провежда се в редица европейски държави, сред които България, Полша, Румъния, Швейцария и Италия, а от 2017 г. и в столицата на Молдова Кишинев.

В програмата на фестивала са включени произведенията „Празнична увертюра“ на Дмитрий Шостакович, „Фонтаните на Рим“ на Респиги, „Нощ и Утро“ на Рихард Щраус, “Царицата на чардаша” на Калман и сюита от балета „Лебедово езеро“ от Чайковски. На диригентския пулт застават Якуб Ромпчик от Полша, Гемалене Акупан - американка от филипински произход, и Тал Хершковиц от Израел. Солист в концертите е младата израелска оперна певица Яел Сиерадски – сопрано, допълни Кръстев и уточни, че фестивала събира на една сцена изключителни интерпретатори от различни краища на света.

Симфониета – Видин е най-големия културен институт във Видинския регион, край с богато историческо и културно наследство и музикални традиции. От 1949 година оркестърът съществува като държавна институция, макар че първите стъпки за нейното създаване датират още през 1910 година, разказа Мирослав Кръстев. Активността на Симфониета -Видин обхваща следните сфери: многообразни музикални изяви в града и региона, образователни концерти и лектории за деца. Оркестърът е известен и със своята активна международна дейност -турнета в Холандия, Австрия, Германия, Щвейцария, Италия, Испания,Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия и Македония.

Симфониета -Видин има участия в Международни музикални фестивали и конкурси, като летните фестивали в Сполето, Комо и Кротоне / Италия/, Дунавски фестивал в Улм /Германия/, Софийски музикални седмици, Австрийски музикални седмици, Камерна сцена София, Нимус – Ниш / Сърбия/, Конкурс за пианисти Изидор Баич – Нови Сад – Сърбия, Международния конкурс „Музиката и Земята“, София.

Директорът на Симфониета -Видин допълни, че традиция за оркестъра е участието му в Международни майсторски класове по дирижиране. Симфониета Видин е имала изяви в известни европейски концертни зали, като „Concertgebouw“ – Амстердам, „Victoria Hall“- Женева, „House of Music“- Виена, „Beethoven Hall „- Щутгарт, “ The Hall of Congresses “ – Сарагоса и много други. Много известни български и чуждестранни диригенти и солисти, чиито имена са добре познати в музикалния свят са имали удоволствието да работят със Симфониета Видин, допълва Кръстев.

Симфониета Видин, заедно с оперната прима проф. Иванка Нинова и община Видин са организатори на летни музикални празници на открито във Видин, които се провеждат всяка година в началото на юли и в тях участват известни български оперни и оперетни артисти и балетисти. Откритата сцена на празниците се намира пред една от емблемите на Видин-Стамбол капия.

С концерта си тази вечер във дунавския град Симфониета -Видин закрива един успешен творчески сезон.