Синът на Стилиян Петров влезе в политиката

По-големият син на бившия капитан на България Стилиян Петров влиза в политиката, но във Великобритания. Той ще бъде кандидат на местни избори.

Петров-младши е издигнат от партията Reform UK, която е крайнодясна и е създадена през 2018 г. Лидерът й е Найджъл Фараж.

В публикация в социалната мрежа Х от партията представиха кандидатурата на Стилиян -младши: "Запознайте се със Стилиян Петров - нашият кандидат за Lapworth & West Kenilworth. Той е готов да работи за своя район, като намали данъците, разточителните разходи и осигури подходящо финансиране за ключови обществени проекти".

Петров обясни какви цели си поставя: "Реших да се кандидатирам, защото смятам, че е време хората от работническата класа и младежите на тази страна да имат глас. Всички сме тръгнали от някъде. Пътуването ще бъде трудно. Не искам да бъда кариерен политик. Искам да помогна на хората от района и един ден - на цялата страна. Вярвам в политиката на здравия разум. Вярвам, че трябва да имаме по-ниски данъци, по-безопасни улици, инфраструктура, която да е от полза за всички. Трябва да сложим край на тези разточителни разходи на национално и местно ниво. Reform UK подкрепя практичните хора като мен, иска промяна и ще осигури промяна. Аз съм Стилиян Петров, аз съм Reform UK".

