След концерта на Coldplay: Прегръщаната шефка на "Човешки ресурси" отива на борсата

Директорката на отдел "Човешки ресурси" на американската компания Astronomer, която беше заснета на гигантски екран на концерт на Coldplay да се прегръща главния изпълнителен директор на компанията, подаде оставка. Кристин Кабот вече не работи за Astronomer, пише BBC.

Нейното напускане последва оставката на Анди Байрън, бившият изпълнителен директор на компанията, който напусна миналата седмица, часове след като компанията обяви, че ще бъде пуснат в отпуск и разследван.

Клипът показва мъж и жена, идентифицирани от американските медии като колеги, които се прегръщат на гигантски екран в залата, преди внезапно да се наведат и да се скрият. След като ги видя да се опитват да се скрият от камерата, фронтменът на Coldplay Крис Мартин се пошегува с публиката: "Или имат афера, или са много срамежливи", припомня Pro Tv.

Видеото, което показва двамата да се поклащат в такт с музиката по време на концерта, преди да се опитат да се покрият, събра милиони гледания в социалните мрежи. След това беше споделено в множество платформи, превърнато в мемета и осмивано в телевизионни предавания.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM