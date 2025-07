САЩ изстреля новата си ракетна система MRC и предизвика гнева на Китай

Ракетната система Mid-Range Capability, или Typhon, предизвика гнева на Китай по време на предишно разполагане, като Пекин многократно предупреди, че нейното присъствие рискува да ескалира напрежението. Армията разглежда оръжието като съществен ударно средство, което запълва критична празнина в способностите в региона, предава Business Insider.

The US Army fired its new missile system that rattles China in a Western Pacific first. It found its target and sank it.