Спартански удобства: Бомбардировачите B-2 Spirit имат тоалетни, микровълнови печки и хладилници

Американски пилоти прекараха 37 часа в кабините на седем стратегически бомбардировача B-2 Spirit. Това беше най-дългият непрекъснат полет за тези самолети от войната в Афганистан през 2001 г., като те презареждаха гориво във въздуха няколко пъти.

Футуристичните самолети излетяха от военновъздушната база Уайтман в Мисури, въоръжени с по две от гигантските бомби за унищожаване на бункери „GBU-57 Massive Ordnance Penetrator“ (тегло 13 тона, 2,6 тона експлозиви). Те прекосиха Атлантика и Средиземно море, за да достигнат целите си в Иран – подземните ядрени съоръжения във Фордоу и Натанз. След бомбардировките B-2 се върнаха обратно в Уайтман.

За да може екипажът да издържи такъв полет, бомбардировачите са оборудвани с, макар и спартанско, ниво на удобство: малки тоалетни, микровълнови печки и хладилници за закуски, пише Bild. Има и място за поставяне на походно легло за кратка дрямка и почивка на двамата пилоти. Автоматизирани системи опростяват управлението и позволяват известна почивка.

B-2, първоначално проектиран за ядрени удари, влезе в експлоатация през 1997 г. Американските военновъздушни сили разполагат с 19 от тези бойни самолети с размах на крилете 52,4 метра. Цената на един екземпляр е 2 милиарда долара. През 2008 г. една от скъпите машини се разби.

При пристигането си в Иран, B-2 са посрещнати от „приятелска компания“: няколко от най-модерните американски изтребители и дронове, ги придружават. Те трябва да ги прикриват в случай на противовъздушен огън и да елиминират ракетни позиции. В крайна сметка, достигнат целите си незабелязано. „Иранците не произведоха нито един изстрел, дори не ни забелязаха“, каза генерал Дан Кейн. Самолетите прекарват само 25 минути в иранското въздушно пространство - за заход и изтегляне.

