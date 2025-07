Брониран „Golf Force One“ пази Доналд Тръмп на игрището

По време на игра на голф със сина си Ерик президентът на САЩ Доналд Тръмп беше следван от бронирано многофункционално превозно средство Polaris Ranger X, предназначено да осигурява балистична защита. Бронираната голф-количка беше забелязана на игрището, собственост на Тръмп, в Шотландия, в събота.

Превозното средство, вече наречено от пресата "Golf Force One" (по аналогия с президентския самолет "Еър Форс Уан" - бел.ред.), е „част от президентския флот от специализирани превозни средства“, са заявили от Белия дом пред The War Zone,без да предоставят повече подробности.

Тръмп беше в Шотландия, за да бъде домакин на среща с британския премиер Киър Стармър и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, където охраната беше засилена.

"Golf Force One" направи първата си публична поява само 10 месеца след неуспешния опит за покушение с огнестрелно оръжие срещу Тръмп на голф игрището му във Флорида. Това превозно средство е произведено от корпорацията Polaris, но е модифицирано от някой друг, потвърди говорител на Polaris пред The War Zone.

NEW: Armor plated ‘Golf Force One’ spotted with President Trump at the golf course.



Additional security measures are being deployed to protect Trump, even on the golf course, according to the Telegraph.



“Mr Trump’s team deployed an additional security measure in the form of a… pic.twitter.com/gxiEjL1sx0