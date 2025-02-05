Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2
05.00 НБА, „ЛА Клипърс“ - „ЛА Лейкърс“ Диема спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.40 Колокрос: Екзакт крос, Малдегем, жени Евроспорт 2
16.00 Колокрос: Екзакт крос, Малдегем, мъже Евроспорт 2
17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, първи етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, „Шверин“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 2
19.00 Борба, ранкинг-серии на световната федерация БНТ 3
19.30 „Фенербахче“ - „Ерзурумспор“ МАХ Спорт 3
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, „Париж“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 2
21.45 „Байер“ - „Кьолн“ Диема спорт 3
22.00 „Милан“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
22.00 „Леганес“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
22.00 „Нюкасъл“ - „Арсенал“ Диема спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2