Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, „Вегас“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 2

12.30 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1

14.00 Тенис, турнир в Маракеш МАХ Спорт 2

14.15 „Арда“ - „Черно море“ Диема спорт

15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, четвъртфинал Евроспорт 2

15.15 Колоездене: Из Фландрия, мъже Евроспорт 1

16.45 „Ботев“ (Пд) - „Берое“ Диема спорт

17.45 „Трабзонспор“ - „Бодрум“ МАХ Спорт 3

18.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ БНТ 3

19.15 ЦСКА - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт

20.45 „Фенербахче“ - „Галатасарай“ МАХ Спорт 2

21.00 „Фейенорд“ - „Грьонинген“ Ринг

21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, четвъртфинал Евроспорт 1

21.45 „Манчестър Сити“ - „Лестър“ Диема спорт 3

21.45 „Саутхемптън“ - „Кристъл Палас“ Нова спорт

21.45 „Щутгарт“ - „Лайпциг“ Диема спорт

22.00 „Милан“ - „Интер“ МАХ Спорт 3

22.00 „Ливърпул“ - „Евертън“ Диема спорт 2

22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1

22.30 „Атлетико“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

23.00 „Бенфика“ - „Фарензе“ Ринг

01.00 „Коринтианс“ - “Уракан“ МАХ Спорт 4

02.30 НХЛ, „Торонто“ - „Флорида“ МАХ Спорт 3

03.30 „Талерес“ - „Сао Пауло“ МАХ Спорт 4

04.00 НБА, „Денвър“ - „Сан Антонио“ Диема спорт 3

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