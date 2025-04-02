Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, „Вегас“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 2
12.30 Тенис, турнир в Букурещ МАХ Спорт 1
14.00 Тенис, турнир в Маракеш МАХ Спорт 2
14.15 „Арда“ - „Черно море“ Диема спорт
15.00 Снукър: Тур чемпиъншип, четвъртфинал Евроспорт 2
15.15 Колоездене: Из Фландрия, мъже Евроспорт 1
16.45 „Ботев“ (Пд) - „Берое“ Диема спорт
17.45 „Трабзонспор“ - „Бодрум“ МАХ Спорт 3
18.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ БНТ 3
19.15 ЦСКА - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
20.45 „Фенербахче“ - „Галатасарай“ МАХ Спорт 2
21.00 „Фейенорд“ - „Грьонинген“ Ринг
21.00 Снукър: Тур чемпиъншип, четвъртфинал Евроспорт 1
21.45 „Манчестър Сити“ - „Лестър“ Диема спорт 3
21.45 „Саутхемптън“ - „Кристъл Палас“ Нова спорт
21.45 „Щутгарт“ - „Лайпциг“ Диема спорт
22.00 „Милан“ - „Интер“ МАХ Спорт 3
22.00 „Ливърпул“ - „Евертън“ Диема спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Хюстън МАХ Спорт 1
22.30 „Атлетико“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
23.00 „Бенфика“ - „Фарензе“ Ринг
01.00 „Коринтианс“ - “Уракан“ МАХ Спорт 4
02.30 НХЛ, „Торонто“ - „Флорида“ МАХ Спорт 3
03.30 „Талерес“ - „Сао Пауло“ МАХ Спорт 4
04.00 НБА, „Денвър“ - „Сан Антонио“ Диема спорт 3