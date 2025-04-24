Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

10.30 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1

14.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

14.30 Колоездене: Обиколка на Алпите, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

15.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

18.45 Волейбол, втори финал МАХ Спорт 2

19.45 „Алкмаар“ - „Бреда“ Ринг

20.00 „Осасуна“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4

20.30 „Трабзонспор“ - „Гьозтепе“ МАХ Спорт 3

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 2

22.00 „Твенте“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг

22.00 Голф: PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, първи ден Евроспорт 2

22.30 „Атлетико“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4

01.00 „Коринтианс“ - „Расинг“ МАХ Спорт 4

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

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