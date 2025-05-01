Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.30 Колоездене: Обиколка на Турция, пети етап, мъже Евроспорт 2

16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, втори етап, мъже Евроспорт 2

14.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1

14.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал Евроспорт 1

19.30 „Хебър“ - „Крумовград“ Диема спорт

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал Евроспорт 1

21.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, мач от Евролигата МАХ Спорт 2

22.00 „Атлетик“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3

22.00 „Тотнъм“ - „Бодо Глимт“ МАХ Спорт 4

22.00 „Юргорден“ - „Челси“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Бетис“ - „Фиорентина“ Ринг

22.00 „Нотингам“ - „Брентфорд“ Диема спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", първи ден Евроспорт 2

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

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