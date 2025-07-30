Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 1
10.00 Волейбол, Италия - Куба МАХ Спорт 2
14.00 Волейбол, Бразилия - Китай МАХ Спорт 2
14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 2
16.15 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
20.30 Лудогорец – Риека Диема спорт
01.30 Уест Хем – Евертън Диема спорт 2
04.30 Манчестър Юнайтед – Борнемут Диема спорт 2