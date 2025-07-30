Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 1

10.00 Волейбол, Италия - Куба МАХ Спорт 2

14.00 Волейбол, Бразилия - Китай МАХ Спорт 2

14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

14.30 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 2

16.15 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени Евроспорт 1

18.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1

20.30 Лудогорец – Риека Диема спорт

01.30 Уест Хем – Евертън Диема спорт 2

04.30 Манчестър Юнайтед – Борнемут Диема спорт 2

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