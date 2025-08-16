Спорт по телевизията

11.00 Мото GР, втора тренировка за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
11.50 Мото GР, квалификация за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, финал Евроспорт 1
13.15 Мото Е, първо състезание за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
14.00 Динамо (Берлин) – Бохум Диема спорт
14.00 Пирмазенс – Хамбургер Диема спорт 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Романдия, втори етап, жени Евроспорт 2
14.30 Астън Вила – Нюкасъл Диема спорт 2
14.30 Рексъм – Уест Бромич Нова спорт
15.15 Колоездене: Обиколка на Дания, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.50 Мото GP, спринт за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
16.30 Хемелинген – Волфсбург Диема спорт
16.30 Зандхаузен – Лайпциг Диема спорт 3
16.30 Колоездене: Обиколка на Чехия, трети етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Тотнъм – Бърнли Диема спорт
17.00 Съндърланд – Уест Хем Нова спорт
17.05 Мото Е, второ състезание за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2
18.00 Алавес – Леванте МАХ Спорт 4
19.00 Спартак – Черно море Диема спорт
19.00 Лоте – Фрайбург Диема спорт 3
19.00 Любек – Дармщад Нова спорт
19.30 Комо – Сюдтирол МАХ Спорт 3
19.30 Уулвърхемптън – Манчестър Сити Диема спорт
19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, финал Евроспорт 1
19.45 Рейнджърс – Алоа Ринг
20.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, трети ден Евроспорт 2
20.30 Майорка – Барселона МАХ Спорт 4
21.15 Берое – Ботев (Пд) Диема спорт
21.30 Щутгарт – Байерн Диема спорт 3
22.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
22.05 Ница – Тулуза Диема спорт
22.15 Кремонезе – Палермо МАХ Спорт 3
22.30 Валенсия – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
22.30 Ещрела Амадора – Бенфика Ринг
01.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
02.30 Наскар, състезание във Вирджиния МАХ Спорт 3
04.00 UFC, Плеси срещу Чимаев МАХ Спорт 2