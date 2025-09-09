Спорт по телевизията

Автор: Труд
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 16, мъже Евроспорт 1
17.00 Азербайджан – България (младежи) Диема спорт
17.00 Баскетбол, четвъртфинал от европейското Нова спорт
18.05 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 2
18.50 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 2
19.00 Армения – Ейре Диема спорт 2
19.00 Азербайджан – Украйна Диема спорт 3
21.00 Баскетбол, четвъртфинал от европейското Нова спорт
21.45 Франция – Исландия Диема спорт 2
21.45 Сърбия – Англия Диема спорт 3
21.45 Унгария – Португалия Диема спорт