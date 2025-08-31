Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
11.40 Формула 1, академия, състезание 2: Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
12.55 Порше Суперкъп, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3, Евроспорт 1
13.00 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
14.00 Рейнджърс – Селтик Ринг
14.30 Кайзерслаутерн – Дармщад Диема спорт
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже Евроспорт 1
15.45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2
16.00 Брайтън – Манчестър Сити Диема спорт 2
16.00 Нотингам – Уест Хем Нова спорт
16.00 Спарта – Фейенорд Ринг
16.00 Формула 1, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
16.00 Рали, световен шампионат, Парагвай МАХ Спорт 3
16.30 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2
16.30 Джудо, световно първенство, кадети БНТ 3
17.00 Арда – Берое Диема спорт
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.00 Селта – Виляреал МАХ Спорт 4
18.30 Ливърпул – Арсенал Диема спорт 2
18.30 Борусия (Д) – Унион Диема спорт 3
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.15 Левски – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.30 Торино – Фиорентина МАХ Спорт 2
19.30 Дженоа – Ювентус МАХ Спорт 3
20.00 Бетис – Атлетик МАХ Спорт 1
20.00 Алверка – Бенфика Ринг
20.30 Еспаньол – Осасуна МАХ Спорт 4
21.00 Астън Вила – Кристъл Палас Диема спорт 2
21.30 Лудогорец – Ботев (Пд) Диема спорт
21.30 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Италия Нова спорт
21.45 Лацио – Верона МАХ Спорт 2
21.45 Интер – Удинезе МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Марсилия Диема спорт 3
22.30 Райо Валекано – Барселона МАХ Спорт 4
22.30 Рио Аве – Брага Ринг
01.00 Наскар, състезание в Южна Каролина МАХ Спорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2