Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

11.40 Формула 1, академия, състезание 2: Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

12.55 Порше Суперкъп, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3, Евроспорт 1

13.00 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

13.45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

14.00 Рейнджърс – Селтик Ринг

14.30 Кайзерслаутерн – Дармщад Диема спорт

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже Евроспорт 1

15.45 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2

16.00 Брайтън – Манчестър Сити Диема спорт 2

16.00 Нотингам – Уест Хем Нова спорт

16.00 Спарта – Фейенорд Ринг

16.00 Формула 1, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

16.00 Рали, световен шампионат, Парагвай МАХ Спорт 3

16.30 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2

16.30 Джудо, световно първенство, кадети БНТ 3

17.00 Арда – Берое Диема спорт

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.00 Селта – Виляреал МАХ Спорт 4

18.30 Ливърпул – Арсенал Диема спорт 2

18.30 Борусия (Д) – Унион Диема спорт 3

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.15 Левски – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.30 Торино – Фиорентина МАХ Спорт 2

19.30 Дженоа – Ювентус МАХ Спорт 3

20.00 Бетис – Атлетик МАХ Спорт 1

20.00 Алверка – Бенфика Ринг

20.30 Еспаньол – Осасуна МАХ Спорт 4

21.00 Астън Вила – Кристъл Палас Диема спорт 2

21.30 Лудогорец – Ботев (Пд) Диема спорт

21.30 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Италия Нова спорт

21.45 Лацио – Верона МАХ Спорт 2

21.45 Интер – Удинезе МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Марсилия Диема спорт 3

22.30 Райо Валекано – Барселона МАХ Спорт 4

22.30 Рио Аве – Брага Ринг

01.00 Наскар, състезание в Южна Каролина МАХ Спорт 1

02.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения