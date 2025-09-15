Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

09.00 Волейбол, Япония – Канада МАХ Спорт 2

12.30 Волейбол, Словения – България МАХ Спорт 2

13.30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1, БНТ 3

16.00 Волейбол, САЩ – Португалия МАХ Спорт 2

16.30 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1

18.00 ЦСКА 1948 – Славия Диема спорт

19.00 Борба, Световно първенство, БНТ 3

19.30 Верона – Кремонезе МАХ Спорт 3

20.00 Португалия – Световен отбор (легенди) МАХ Спорт 1

20.30 Черно море – Добруджа Диема спорт

21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Сарагоса – Албасете МАХ Спорт 2

21.45 Верона – Кремонезе МАХ Спорт 3

22.00 Еспаньол – Майорка МАХ Спорт 4

