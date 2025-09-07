Спорт по телевизията

Автор: Труд
09.15 Формула 3, Гран при на Италия Диема спорт 3

10.45 Формула 2, Гран при на Италия Диема спорт 3

11.30 Волейбол, мач 3-о място на световното, жени МАХ Спорт 2

11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

11.50 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, спускане, жени Евроспорт 1

12.00 Баскетбол, осминафинал от европейското Диема спорт 2

12.45 Порше Суперкъп, Гран при на Италия Диема спорт 3

13.15 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

14.05 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, спускане, мъже Евроспорт 1

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

15.00 Суперспорт: Световен шампионат във Франция, второ състезание Евроспорт 2

15.15 Баскетбол, осминафинал от европейското Диема спорт 2

15.30 Волейбол, финал на световното, жени МАХ Спорт 2

16.00 Грузия – България БНТ 1, БНТ 3

16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3

16.00 Супербайк: Световен шампионат във Франция, второ състезание Евроспорт 2

16.15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 15, мъже Евроспорт 1

17.15 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.30 Баскетбол, осминафинал от европейското Диема спорт

19.00 Северна Македония – Лихтенщайн Диема спорт 2

19.00 Литва – Нидерландия Диема спорт 3

19.30 Алмерия – Сантандер МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, Ню Йорк – Питсбърг МАХ Спорт 2

20.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже, финал Евроспорт 1

20.30 Автомобилизъм: 6 часа на САЩ, Световен шампионат, състезание Евроспорт 2

21.45 Германия – Северна Ирландия Диема спорт 2

21.45 Турция – Испания Диема спорт 3

21.45 Полша – Финландия Диема спорт

21.45 Баскетбол, осминафинал от европейското Нова спорт

22.00 Наскар, състезания в Илинойс МАХ Спорт 1

23.20 НФЛ, Грийн Бей – Детройт МАХ Спорт 2

02.10 Канзас – Остин МАХ Спорт 4

