Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

07.45 Триатлон: PTO Тур, от Фрежус до Сен-Рафаел Евроспорт 1

11.25 Формула 1, академия, състезание 1: Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

12.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

13.00 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2

13.00 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, спускане, жени Евроспорт 1

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

13.30 Рали, световен шампионат, Парагвай МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Литва – Германия Диема спорт 3

14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Арминия Диема спорт

14.00 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3

14.10 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, спускане, мъже Евроспорт 1

14.30 Челси – Фулъм Диема спорт 2

14.30 Мидълзбро – Шефийлд Юнайтед Нова спорт

16.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

16.00 Колоездене: Обиколка на Испания, осми етап, мъже Евроспорт 1

16.30 Вердер – Байер Диема спорт

16.30 Волейбол, мач от Световното първенство МАХ Спорт 2

16.30 Джудо, световно първенство, кадети БНТ 3

17.00 Манчестър Юнайтед – Бърнли Диема спорт 2

17.00 Тотнъм – Борнемут Нова спорт

17.30 Волендам – Аякс Ринг

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.00 Алавес – Атлетико МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол, Франция – Словения Диема спорт 3

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Спартак – Локомотив (Пд) Диема спорт

19.00 Футзал, Левски – Витен БНТ 3

19.30 Парма – Аталанта МАХ Спорт 2

19.30 Болоня – Комо МАХ Спорт 3

19.30 Аугсбург – Байерн Нова спорт

19.30 Лийдс – Нюкасъл Диема спорт 2

20.00 Нант – Оксер Диема спорт 3

20.00 Рали, световен шампионат, Парагвай МАХ Спорт 1

20.30 Жирона – Севиля МАХ Спорт 4

21.15 Славия – ЦСКА Диема спорт

21.45 Пиза – Рома МАХ Спорт 2

21.45 Наполи – Каляри МАХ Спорт 3

22.05 Тулуза – ПСЖ Диема спорт 3

22.30 Реал – Майорка МАХ Спорт 4

22.30 Спортинг – Порто Ринг

