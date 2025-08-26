Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

13.00 Волейбол, Италия – Белгия (жени) МАХ Спорт 2

15.00 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

16.30 Волейбол, Тайланд – Нидерландия (жени) МАХ Спорт 2

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.45 Кайрат – Селтик МАХ Спорт 3

21.45 Айнтрахт (Брауншвайг) – Щутгарт Диема спорт 3

21.45 Уулвърхемптън – Уест Хем Диема спорт

21.45 Борнемут – Брентфорд Нова спорт

22.00 Щурм – Бодо Глимт МАХ Спорт 2

22.00 Пафос – Цървена звезда МАХ Спорт 3

22.00 Шефийлд Уензди – Лийдс Диема спорт 2

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

