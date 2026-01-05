Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

15.10 Ски скокове: Световна купа във Вилах, малка шанца, жени Евроспорт 1

17.15 Ски скокове: Четирите шанци в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

18.00 Египет - Бенин МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол, Рилски спортист – Балкан МАХ Спорт 2

21.00 Нигерия - Мозамбик МАХ Спорт 3

21.45 Монпелие – Дюндерк Диема спорт 3

22.00 Лестър – Уест Бромич Диема спорт 2

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

02.00 НБА, Детройт – Ню Йорк Диема спорт 2

03.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения