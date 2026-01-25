Място в Европа е приоритетът на ЦСКА

Място в евротурнирите е приоритетната цел на ЦСКА за 2026 година. „Червените“ се прибраха от лагера в Анталия след победа, равенство и две загуби. Треньорът Христо Янев обяви, че доволен от подготовката и отношението на футболистите му. ЦСКА имаха късмет и си тръгнаха от турската Ривиера точно преди времето да се развали. Така нито една контрола не отпадна.

„Свършихме много добра работа – каза Янев. - Във всеки отбор е възможно футболист да напусне. Тези, които слязоха от самолета, са тези, с които ще работим.“

Контузията на Алехандро Пиедраита не е тежка. Съвсем скоро колумбийското крило ще започне пълноценни тренировки и най-вероятно ще е готов за последната контрола срещу Дунав, непобедения лидер във Втора лига.

ЦСКА празнува 81-и рожден ден на своя легендарен домакин бай Добри, който повече от 4 десетилетия е в клуба.