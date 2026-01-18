Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Ванкувър – Едмънтън МАХ Спорт 2

05.00 Тенис: Открито първенство на Австралия в Мелбърн Евроспорт 1

05.00 Тенис: Открито първенство на Австралия в Мелбърн Евроспорт 2

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Венген, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2, БНТ 3

12.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тарвизио, супер Г, жени Евроспорт 2

12.45 Сноуборд, Световна купа в Банско Диема спорт 3, Нова спорт

13.00 Баскетбол, Рилски спортист – Берое МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол, Бургос – Барселона Диема спорт 2

13.30 Парма – Дженоа МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Ховентуд – Жирона Диема спорт

13.30 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, преследване, жени Евроспорт 2

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2, БНТ 3

14.30 Холщайн – Падерборн Диема спорт 3

15.00 Хетафе – Валенсия МАХ Спорт 4

15.00 Волейбол, Купа на България, мач за 3-о място МАХ Спорт 1

15.00 Спускане с шейни: Световна купа в Оберхоф, двойки, жени Евроспорт 2

15.30 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2

15.55 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, преследване, мъже Евроспорт 2

16.00 Болоня – Фиорентина МАХ Спорт 3

16.00 Уулвърхемптън – Нюкасъл Диема спорт 2

16.00 Страсбург – Мец Диема спорт

16.30 Щутгарт – Унион Диема спорт 3

16.45 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 2

17.15 Атлетико – Алавес МАХ Спорт 4

17.45 Фейенорд – Спарта Ринг

18.00 Баскетбол, Баскония – Манреса Нова спорт

18.30 Астън Вила – Евертън Диема спорт 2

18.30 Аугсбург – Фрайбург Диема спорт 3

19.00 Торино – Рома МАХ Спорт 3

19.00 ПАОК – ОФИ Диема спорт

19.00 Волейбол, Купа на Българи, финал МАХ Спорт 1

19.30 Селта – Райо Валекано МАХ Спорт 4

20.00 Баскетбол, Реал – Валенсия Нова спорт

20.30 Хамбургер – Борусия (М) Диема спорт 3

20.45 Снукър: Лондон мастърс, финал Евроспорт 1

21.00 Мароко - Сенегал МАХ Спорт 2

21.00 АЕК – Панатинайкос Диема спорт

21.45 Милан – Лече МАХ Спорт 3

21.45 Лион – Брест Диема спорт 2

22.00 Реал Сосиедад – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 НФЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1

22.30 Витория (Гимараеш) – Порто Ринг

01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

01.20 НФЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1

02.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, четвърти ден Евроспорт 2

