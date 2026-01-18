Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Ванкувър – Едмънтън МАХ Спорт 2
05.00 Тенис: Открито първенство на Австралия в Мелбърн Евроспорт 1
05.00 Тенис: Открито първенство на Австралия в Мелбърн Евроспорт 2
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Венген, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
12.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тарвизио, супер Г, жени Евроспорт 2
12.45 Сноуборд, Световна купа в Банско Диема спорт 3, Нова спорт
13.00 Баскетбол, Рилски спортист – Берое МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Бургос – Барселона Диема спорт 2
13.30 Парма – Дженоа МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Ховентуд – Жирона Диема спорт
13.30 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, преследване, жени Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
14.30 Холщайн – Падерборн Диема спорт 3
15.00 Хетафе – Валенсия МАХ Спорт 4
15.00 Волейбол, Купа на България, мач за 3-о място МАХ Спорт 1
15.00 Спускане с шейни: Световна купа в Оберхоф, двойки, жени Евроспорт 2
15.30 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2
15.55 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, преследване, мъже Евроспорт 2
16.00 Болоня – Фиорентина МАХ Спорт 3
16.00 Уулвърхемптън – Нюкасъл Диема спорт 2
16.00 Страсбург – Мец Диема спорт
16.30 Щутгарт – Унион Диема спорт 3
16.45 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 2
17.15 Атлетико – Алавес МАХ Спорт 4
17.45 Фейенорд – Спарта Ринг
18.00 Баскетбол, Баскония – Манреса Нова спорт
18.30 Астън Вила – Евертън Диема спорт 2
18.30 Аугсбург – Фрайбург Диема спорт 3
19.00 Торино – Рома МАХ Спорт 3
19.00 ПАОК – ОФИ Диема спорт
19.00 Волейбол, Купа на Българи, финал МАХ Спорт 1
19.30 Селта – Райо Валекано МАХ Спорт 4
20.00 Баскетбол, Реал – Валенсия Нова спорт
20.30 Хамбургер – Борусия (М) Диема спорт 3
20.45 Снукър: Лондон мастърс, финал Евроспорт 1
21.00 Мароко - Сенегал МАХ Спорт 2
21.00 АЕК – Панатинайкос Диема спорт
21.45 Милан – Лече МАХ Спорт 3
21.45 Лион – Брест Диема спорт 2
22.00 Реал Сосиедад – Барселона МАХ Спорт 4
22.00 НФЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1
22.30 Витория (Гимараеш) – Порто Ринг
01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
01.20 НФЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1
02.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, четвърти ден Евроспорт 2