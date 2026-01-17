Спорт по телевизията

06.30 Тенис, турнир в Аделаида, финал МАХ Спорт 2

08.15 Ски скокове: Световна купа в Сапоро, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф, ски скокове, жени Евроспорт 2

10.00 Ски скокове: Световна купа в Жангжиаку, малка шанца, жени Евроспорт 1

10.35 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф, ски скокове, мъже Евроспорт 2

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Тарвизио, спускане, жени Евроспорт 1

12.35 Северна комбинация: Световна купа в Оберхоф,ски бягане, жени Евроспорт 2

13.00 Сноуборд, Световна купа в Банско Диема спорт 3, Нова спорт

13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, спускане, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.30 Манчестър Юнайтед – Манчестър Сити Диема спорт 2

14.30 Ковънтри – Лестър Диема спорт 3

15.00 Реал – Леванте МАХ Спорт 4

15.00 Троа – Рейм Нова спорт

15.00 Снукър: Лондон Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

15.15 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, спринт, мъже Евроспорт 2

16.00 Удинезе – Интер МАХ Спорт 3

16.00 Волейбол, Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 1

16.30 Хофенхайм – Байер Диема спорт 3

16.50 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Шефилд, волна програма, мъже Евроспорт 2

17.00 Челси – Брентфорд Диема спорт 2

17.00 Ливърпул – Бърнли Диема спорт

17.00 Лийдс – Фулъм Нова спорт

17.15 Майорка – Атлетик МАХ Спорт 4

17.30 Аякс – Гоу Ахед Игълс Ринг

18.00 Египет - Нигерия МАХ Спорт 2

19.00 Наполи – Сасуоло МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Купа на България, полуфинал МАХ Спорт 1

19.30 Осасуна – Овиедо МАХ Спорт 4

19.30 Нотингам – Арсенал Диема спорт 2

19.30 Лайпциг – Байерн Диема спорт 3

19.30 Суонси – Бирмингам Нова спорт

20.00 Тулуза – Ница Диема спорт

20.45 Снукър: Лондон Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

21.00 Фортуна – ПСВ Айндховен Ринг 

21.30 Херта – Шалке Нова спорт

21.45 Каляри – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Бетис – Виляреал МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, Билбао – Тенерифе Диема спорт

22.05 Анже – Марсилия Диема спорт 3

23.00 Рио Аве – Бенфика Ринг

23.30 НФЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1

00.00 НБА, Далас – Юта Диема спорт

02.00 НХЛ, Вашингтон – Флорида МАХ Спорт 2

02.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, трети ден Евроспорт 2

02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия в Мелбърн Евроспорт 1

03.15 НФЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1

