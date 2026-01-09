Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

13.35 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, масов старт на 5 км, жени Евроспорт 1

14.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1

15.10 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1

16.00 Киргизтан – Виетнам (младежи) Нова спорт

16.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 2

17.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2

18.00 Мач от Купата на африканските нации МАХ Спорт 1

18.30 Йордания – Саудитска арабия (младежи) Нова спорт

20.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Париж МАХ Спорт 3

21.00 Мач от Купата на африканските нации МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Байерн МАХ Спорт 2

21.30 Айнтрахт – Борусия (Д) Диема спорт 3

21.30 Милтън Кийнс – Оксфорд Диема спорт 2

21.30 Престън – Уигън Диема спорт

21.30 Портвейл – Флийтууд Нова спорт

22.00 Мач от Купата на Франция МАХ Спорт 3

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

