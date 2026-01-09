Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1
13.35 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, масов старт на 5 км, жени Евроспорт 1
14.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1
15.10 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1
16.00 Киргизтан – Виетнам (младежи) Нова спорт
16.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, жени Евроспорт 2
17.20 Северна комбинация: Световна купа в Отепяе, малка шанца, мъже Евроспорт 2
18.00 Мач от Купата на африканските нации МАХ Спорт 1
18.30 Йордания – Саудитска арабия (младежи) Нова спорт
20.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Париж МАХ Спорт 3
21.00 Мач от Купата на африканските нации МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Байерн МАХ Спорт 2
21.30 Айнтрахт – Борусия (Д) Диема спорт 3
21.30 Милтън Кийнс – Оксфорд Диема спорт 2
21.30 Престън – Уигън Диема спорт
21.30 Портвейл – Флийтууд Нова спорт
22.00 Мач от Купата на Франция МАХ Спорт 3
01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2