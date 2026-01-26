Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

14.00 Ски алпинизъм: Световна купа Пал Аринсал, спринт Евроспорт 2

16.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

16.00 Колоездене: Челъндж Майорка, жени Евроспорт 2

19.15 Баскетбол, Черно море – Балкан МАХ Спорт 2

19.30 Ал Насър – Ал Таавон МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Верона – Удинезе МАХ Спорт 3

22.00 Жирона – Хетафе МАХ Спорт 4

22.00 Евертън – Лийдс Диема спорт 2

22.00 Норич – Ковънтри Диема спорт 3

22.15 Порто – Жил Висенте Ринг

02.00 НБА, Кливлънд – Орландо Диема спорт 2

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

04.30 НБА, Минесота – Голдън Стейт Диема спорт 3

