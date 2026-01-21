Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Лос Анджелис – НЙ Рейнджърс МАХ Спорт 2

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

16.00 Волейбол, Халкбанк – Кнак МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол, Зираат – Тренто МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Бешикташ – Подгорица МАХ Спорт 2

19.30 Дамак – Ал Насър МАХ Спорт 3

19.45 Галатасарай – Атлетико Би Ти Ви Екшън

19.45 Карабах – Айнтрахт Ринг

21.30 Волейбол, Проект – Лубе МАХ Спорт 1

21.30 Баскетбол, Болоня – Фенербахче МАХ Спорт 2

22.00 Марсилия – Ливърпул Би Ти Ви Екшън

22.00 Ювентус – Бенфика Ринг

22.00 Стоук – Мидълзбро Диема спорт 2

01.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

