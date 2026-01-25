Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 1
12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Рилски спортист МАХ Спорт 2
13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Млин, втори манш, слалом, жени Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, Манреса – Андора Диема спорт
13.15 Телстар – Алкмаар Ринг
13.30 Сасуоло – Кремонезе МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол, Левски – Марица БНТ 3
14.00 Гран Канария – Валенсия Нова спорт
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2
14.30 Шалке – Кайзерслаутерн Диема спорт 3
15.00 Атлетико – Майорка МАХ Спорт 4
15.30 Ски бягане: Световна купа в Гомс, 20 км, мъже Евроспорт 2
16.00 Аталанта – Парма МАХ Спорт 3
16.00 Кристъл Палас – Челси Диема спорт 2
16.00 Нюкасъл – Астън Вила Диема спорт
16.00 Брентфорд – Нотингам Нова спорт
16.00 Волейбол, Милано – Лубе МАХ Спорт 1
16.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, масов старт, мъже Евроспорт 1
16.15 Колокрос: Световна купа в Хоогерхайде, мъже Евроспорт 2
16.30 Борусия (М) – Щутгарт Диема спорт 3
17.00 Хартс – Селтик Ринг
17.00 Ски скокове: Световен шампионат в Оберстдорф, ски полети Евроспорт 1
17.15 Барселона – Овиедо МАХ Спорт 4
18.00 Баскетбол, Баскония – Ховентуд Диема спорт
18.00 Водна топка, европейско първенство, малък финал БНТ 3
18.15 Мец – Лион Нова спорт
18.30 Арсенал – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
18.30 Фрайбург – Кьолн Диема спорт 3
19.00 Ювентус – Наполи МАХ Спорт 3
19.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, масов старт, жени Евроспорт 1
19.30 Ал Рияд – Ал Хилал МАХ Спорт 2
19.30 Реал Сосиедад – Селта МАХ Спорт 4
20.00 Бенфика – Ещрела Амадора Ринг
20.30 Баскетбол, Барселона – Тенерифе Диема спорт 3
21.00 НХЛ, Торонто – Колорадо МАХ Спорт 1
21.30 Водна топка, европейско първенство, финал БНТ 3
21.45 Рома – Милан МАХ Спорт 3
21.45 Лил – Страсбург Диема спорт 2
22.00 Алавес – Бетис МАХ Спорт 4
22.00 НФЛ, Денвър – Ню Инглънд МАХ Спорт 2
22.30 НБА, Мемфис – Денвър Диема спорт
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", четвърти ден Евроспорт 2
01.30 НФЛ, Сиатъл – Лос Анджелис МАХ Спорт 2
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2