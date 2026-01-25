Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 1

12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Рилски спортист МАХ Спорт 2

13.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Млин, втори манш, слалом, жени Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Манреса – Андора Диема спорт

13.15 Телстар – Алкмаар Ринг

13.30 Сасуоло – Кремонезе МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол, Левски – Марица БНТ 3

14.00 Гран Канария – Валенсия Нова спорт

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2

14.30 Шалке – Кайзерслаутерн Диема спорт 3

15.00 Атлетико – Майорка МАХ Спорт 4

15.30 Ски бягане: Световна купа в Гомс, 20 км, мъже Евроспорт 2

16.00 Аталанта – Парма МАХ Спорт 3

16.00 Кристъл Палас – Челси Диема спорт 2

16.00 Нюкасъл – Астън Вила Диема спорт

16.00 Брентфорд – Нотингам Нова спорт

16.00 Волейбол, Милано – Лубе МАХ Спорт 1

16.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, масов старт, мъже Евроспорт 1

16.15 Колокрос: Световна купа в Хоогерхайде, мъже Евроспорт 2

16.30 Борусия (М) – Щутгарт Диема спорт 3

17.00 Хартс – Селтик Ринг

17.00 Ски скокове: Световен шампионат в Оберстдорф, ски полети Евроспорт 1

17.15 Барселона – Овиедо МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол, Баскония – Ховентуд Диема спорт

18.00 Водна топка, европейско първенство, малък финал БНТ 3

18.15 Мец – Лион Нова спорт

18.30 Арсенал – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

18.30 Фрайбург – Кьолн Диема спорт 3

19.00 Ювентус – Наполи МАХ Спорт 3

19.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, масов старт, жени Евроспорт 1

19.30 Ал Рияд – Ал Хилал МАХ Спорт 2

19.30 Реал Сосиедад – Селта МАХ Спорт 4

20.00 Бенфика – Ещрела Амадора Ринг

20.30 Баскетбол, Барселона – Тенерифе Диема спорт 3

21.00 НХЛ, Торонто – Колорадо МАХ Спорт 1

21.30 Водна топка, европейско първенство, финал БНТ 3

21.45 Рома – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Лил – Страсбург Диема спорт 2

22.00 Алавес – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 НФЛ, Денвър – Ню Инглънд МАХ Спорт 2

22.30 НБА, Мемфис – Денвър Диема спорт

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", четвърти ден Евроспорт 2

01.30 НФЛ, Сиатъл – Лос Анджелис МАХ Спорт 2

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

