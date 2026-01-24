Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

09.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2

12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, спускане, мъже Евроспорт 2

13.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2

14.00 Карлсруе – Херта Диема спорт 3

14.00 Хановер – Фортуна Нова спорт

14.30 Уест Хем – Съндърланд Диема спорт 2

14.30 Милуол – Чарлтън Диема спорт

14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Млин, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2

15.00 Райо Валекано – Осасуна МАХ Спорт 4

15.30 Фрийстайл ски: Световна купа във Вейзонас, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

15.55 Биатлон: Световна купа в Нове Место, смесена щафета Евроспорт 1

16.00 Комо – Торино МАХ Спорт 3

16.15 Колокрос: Световна купа в Маасмехелен, мъже Евроспорт 2

16.30 Байерн – Аугсбург Диема спорт 3

16.30 Байер – Вердер Нова спорт

17.00 Манчестър Сити – Уулвърхемптън Диема спорт 2

17.00 Бърнли – Тотнъм Диема спорт

17.15 Валенсия – Еспаньол МАХ Спорт 4

17.20 Ски скокове: Световен шампионат в Оберстдорф, ски полети Евроспорт 1

17.30 Аякс – Волендам Ринг

19.00 Фиорентина – Каляри МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Пирин – Левски МАХ Спорт 2

19.30 Севиля – Атлетик МАХ Спорт 4

19.30 Борнемут – Ливърпул Диема спорт 2

19.30 Унион – Борусия (Д) Диема спорт 3

19.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 1

20.00 Льо Авър – Монако Диема спорт

20.00 Ароука – Спортинг Ринг

20.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Реал Нова спорт

21.30 Магдебург – Динамо (Дрезден) Диема спорт 3

21.45 Лече – Лацио МАХ Спорт 3

22.00 Виляреал – Реал МАХ Спорт 4

22.00 ПСВ Айндховен – НАК Ринг

22.00 НБА, Филаделфия – Ню Йорк Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, Гранада – Билбао Нова спорт

22.05 Марсилия – Ланс Диема спорт

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", трети ден Евроспорт 2

00.30 НБА, Минесота – Голдън Стейт Диема спорт

02.00 НХЛ, Бостън – Монреал МАХ Спорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

04.00 UFC, Гейтчи срещу Пимблет МАХ Спорт 2

