Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
09.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, спускане, мъже Евроспорт 2
13.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2
14.00 Карлсруе – Херта Диема спорт 3
14.00 Хановер – Фортуна Нова спорт
14.30 Уест Хем – Съндърланд Диема спорт 2
14.30 Милуол – Чарлтън Диема спорт
14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Млин, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2
15.00 Райо Валекано – Осасуна МАХ Спорт 4
15.30 Фрийстайл ски: Световна купа във Вейзонас, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
15.55 Биатлон: Световна купа в Нове Место, смесена щафета Евроспорт 1
16.00 Комо – Торино МАХ Спорт 3
16.15 Колокрос: Световна купа в Маасмехелен, мъже Евроспорт 2
16.30 Байерн – Аугсбург Диема спорт 3
16.30 Байер – Вердер Нова спорт
17.00 Манчестър Сити – Уулвърхемптън Диема спорт 2
17.00 Бърнли – Тотнъм Диема спорт
17.15 Валенсия – Еспаньол МАХ Спорт 4
17.20 Ски скокове: Световен шампионат в Оберстдорф, ски полети Евроспорт 1
17.30 Аякс – Волендам Ринг
19.00 Фиорентина – Каляри МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Пирин – Левски МАХ Спорт 2
19.30 Севиля – Атлетик МАХ Спорт 4
19.30 Борнемут – Ливърпул Диема спорт 2
19.30 Унион – Борусия (Д) Диема спорт 3
19.30 Рали, Световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 1
20.00 Льо Авър – Монако Диема спорт
20.00 Ароука – Спортинг Ринг
20.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Реал Нова спорт
21.30 Магдебург – Динамо (Дрезден) Диема спорт 3
21.45 Лече – Лацио МАХ Спорт 3
22.00 Виляреал – Реал МАХ Спорт 4
22.00 ПСВ Айндховен – НАК Ринг
22.00 НБА, Филаделфия – Ню Йорк Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, Гранада – Билбао Нова спорт
22.05 Марсилия – Ланс Диема спорт
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", трети ден Евроспорт 2
00.30 НБА, Минесота – Голдън Стейт Диема спорт
02.00 НХЛ, Бостън – Монреал МАХ Спорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
04.00 UFC, Гейтчи срещу Пимблет МАХ Спорт 2