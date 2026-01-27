Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
08.00 Футзал, Тайланд – Тиаван Нова спорт
10.00 Футзал, Ирак – Киргизтан Нова спорт
12.00 Футзал, Виетнам – Кувейт Нова спорт
13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, първи етап, мъже Евроспорт 2
14.00 Футзал, Индонезия – Южна Корея Нова спорт
16.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
17.00 Волейбол, Зерен – Конелиано МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, Марица – Жешов МАХ Спорт 2
18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, Будучност – Кемниц МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Санкт Паули – Лайпциг Диема спорт 3
21.30 Вердер – Хофенхайм Диема спорт
21.30 Волейбол, Богданка – Кнак МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, Лубе – Хаасроде МАХ Спорт 2
21.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 2
22.00 Фиорентина – Комо МАХ Спорт 3
22.00 Донкастър – Лейтън Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, Париж – Реал МАХ Спорт 4
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
03.00 НХЛ, Сейнт Луис – Далас МАХ Спорт 2
03.00 НБА, Филаделфия – Милуоки Диема спорт 3