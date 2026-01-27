Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

08.00 Футзал, Тайланд – Тиаван Нова спорт

10.00 Футзал, Ирак – Киргизтан Нова спорт

12.00 Футзал, Виетнам – Кувейт Нова спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, първи етап, мъже Евроспорт 2

14.00 Футзал, Индонезия – Южна Корея Нова спорт

16.00 Снукър: Германия Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

17.00 Волейбол, Зерен – Конелиано МАХ Спорт 1

18.30 Волейбол, Марица – Жешов МАХ Спорт 2

18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 2

20.00 Баскетбол, Будучност – Кемниц МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Санкт Паули – Лайпциг Диема спорт 3

21.30 Вердер – Хофенхайм Диема спорт

21.30 Волейбол, Богданка – Кнак МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол, Лубе – Хаасроде МАХ Спорт 2

21.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шладминг, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 2

22.00 Фиорентина – Комо МАХ Спорт 3

22.00 Донкастър – Лейтън Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, Париж – Реал МАХ Спорт 4

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

03.00 НХЛ, Сейнт Луис – Далас МАХ Спорт 2

03.00 НБА, Филаделфия – Милуоки Диема спорт 3

