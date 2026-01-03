Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени Евроспорт 2

12.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже Евроспорт 1

13.10 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени, квалификация Евроспорт 2

13.30 Комо – Удинезе МАХ Спорт 3

14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

14.30 Астън Вила – Нотингам Диема спорт 2

14.30 Селтик – Рейнджърс Ринг

15.00 Селта – Валенсия МАХ Спорт 4

15.15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже, квалификация Евроспорт 1

15.30 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени Евроспорт 2

16.00 Сасуоло – Парма МАХ Спорт 3

16.40 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1

17.00 Брайтън – Бърнли Диема спорт 2

17.00 Уулвърхемптън – Уест Хем Диема спорт 3

17.00 Дънди Юнайтед – Дънди Ринг

17.15 Осасуна – Атлетико МАХ Спорт 4

18.00 Сенегал - Судан МАХ Спорт 1

18.00 Монако – Лион Диема спорт

19.00 Ювентус – Лече МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Тренто – Лубе МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Ховентуд – Тенерифе Нова спорт

19.30 Елче – Виляреал МАХ Спорт 4

19.30 Борнемут – Арсенал Диема спорт 2

20.00 Ница – Страсбург Диема спорт 3

20.00 Бенфика – Ещорил Ринг

21.00 Мали - Тунис МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол, Гран Канария – Мурсия Нова спорт

21.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом Евроспорт 2

21.45 Аталанта – Рома МАХ Спорт 3

22.00 Еспаньол – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Уникаха Диема спорт

22.05 Лил – Рен Диема спорт 3

22.30 НХЛ, Едмънтън – Филаделфия МАХ Спорт 2

00.00 НБА, Маями – Минесота Диема спорт 2

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

02.00 НХЛ, Вашингтон – Чикаго МАХ Спорт 1

