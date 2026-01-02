Спорт по телевизията

05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

18.00 Баскетбол, Клайпеда – Венеция МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Анадолу Ефес – Цървена звезда МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Билбио – Валенсия Диема спорт

20.00 Баскетбол, Андора – Леида Нова спорт

20.45 Жил Висенте – Спортинг Ринг

21.00 Баскетбол, Барселона – Сарагоса Диема спорт 3

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Олимпиакос МАХ Спорт 2

21.45 Каляри – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Тулуза – Ланс Диема спорт

21.45 Баскетбол, Реал – Дубай МАХ Спорт 1

22.00 Райо Валекано – Хетафе МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, Манреса – Жирона Диема спорт 2

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

03.00 НХЛ, Флорида – НЙ Рейнджърс МАХ Спорт 1

