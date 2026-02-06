Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, финал Евроспорт 2

09.50 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, паралелен гигантски слалом, квалификация, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Норвегия - Чехия, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 2

12.00 Добруджа – Септември Диема спорт

12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, жени Евроспорт 1, БНТ 3

13.00 Баскетбол, Берое – Черно море МАХ Спорт 2

13.00 Тенис, Купа Дейвис: България – Белгия Нова спорт

13.05 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2

13.15 Утрехт – Фейенорд Ринг

13.30 Болоня – Парма МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Ховентуд – Валенсия Диема спорт 2

13.50 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, скиатлон, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 Суонси – Шефийлд Уензди Диема спорт 3

14.15 Славия – Локомотив (Пд) Диема спорт

14.20 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, жени Евроспорт 1

14.45 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, паралелен гигантски слалом, финали, мъже и жени Евроспорт 2, БНТ 1

14.50 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, смесена щафета Евроспорт 1, БНТ 3

15.00 Алавес – Хетафе МАХ Спорт 4

15.30 Алкмаар – Аякс Ринг

16.00 Лече – Удинезе МАХ Спорт 3

16.00 Брайтън – Кристъл Палас Диема спорт 2

16.00 Колокрос: Трофей, Лил, мъже Евроспорт 2

16.00 Тенис, турнир в Монпелие, финал МАХ Спорт 1

16.30 Кьолн – Лайпциг Диема спорт 3

16.45 Ботев (Пд) – Берое Диема спорт

16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 5000, метра Евроспорт 1

17.15 Атлетик – Леванте МАХ Спорт 4

17.45 Грьонинген – ПСВ Айндховен Ринг

18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, трети манш Евроспорт 2

18.30 Ливърпул – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.30 Байерн – Хофенхайм Диема спорт 3

18.50 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Франция - Швеция, жени, групова фаза Евроспорт 2

19.00 Сасуоло – Интер МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Купа на Италия, финал МАХ Спорт 1

19.20 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, четвърти манш Евроспорт 1, БНТ 3

19.30 Атлетико – Бетис МАХ Спорт 4

20.00 Брага – Рио Аве Ринг

20.10 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2

20.20 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1, БНТ 3

21.45 Ювентус – Лацио МАХ Спорт 3

21.45 ПСЖ – Марсилия Диема спорт 2

22.00 Валенсия – Реал МАХ Спорт 4

22.30 Бенфика – Алверка Ринг

22.00 НБА, Минесота – ЛА Клипърс Диема спорт

23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Чехия - Финландия, жени, групова фаза Евроспорт 1

01.30 Супербоул, финал МАХ Спорт 2

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения