Спорт по телевизията

Автор: Труд
07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 2

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

12.20 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, тренировка, спускане, мъже Евроспорт 1

14.30 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1

14.40 Колокрос: Екзакт крос, Малдегем, жени Евроспорт 2

15.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1

15.55 Колокрос: Екзакт крос, Малдегем, мъже Евроспорт 2

17.05 Колоездене: Обиколка на Валенсия, първи етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Волейбол, Фенербахче – Лодз МАХ Спорт 3

18.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, четвърти ден Евроспорт 2

18.30 Волейбол, Вакъфбанк – Скандичи МАХ Спорт 2

19.30 Галатасарай – Истанбулспор МАХ Спорт 4

20.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Великобритания - Норвегия, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 1

21.00 Волейбол, Левалоа – Марица МАХ Спорт 2

21.30 Лион – Лавал МАХ Спорт 1

21.45 Холщайн – Щутгарт Диема спорт 3

22.00 Интер – Торино МАХ Спорт 3

22.00 Валенсия – Атлетик МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Сити – Нюкасъл Диема спорт 2

04.00 НХЛ, Колорадо – Сан Хосе МАХ Спорт 2

