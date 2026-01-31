Спорт по телевизията

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, супер Г, жени Евроспорт 2

13.20 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, малка шанца, мъже Евроспорт 1

13.45 Колоездене: Обиколка на Ал Ула, пети етап Евроспорт 2

14.00 Бохум – Шалке Диема спорт 3

14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Карлсруе Диема спорт

14.00 Холщайн – Гройтер Фюрт Нова спорт

14.00 Сноуборд, Световна купа, Паралелен слалом БНТ 3

14.15 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал ди Фаса, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1

14.30 Стоук – Саутхемптън Диема спорт 2

15.00 Овиедо – Жирона МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

16.00 Пиза – Сасуоло МАХ Спорт 3

16.00 Колокрос: Световен шампионат, Хулст, жени Евроспорт 2

16.30 Айнтрахт – Байер Диема спорт 3

16.30 Лайпциг – Майнц Нова спорт

17.00 Лийдс – Арсенал Диема спорт 2

17.00 Брайтън – Евертън Диема спорт

17.15 Осасуна – Виляреал МАХ Спорт 4

17.30 Алкмаар – НЕК Ринг

17.30 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

19.00 Волейбол, Славия – ЦПВК БНТ 3

19.00 Наполи – Фиорентина МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, ЦСКА – Берое МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Гротадзолина – Монца МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Гранада – Рио Бреоган Нова спорт

19.30 Леванте – Атлетико МАХ Спорт 4

19.30 Хамбургер – Байерн Диема спорт 3

19.30 Челси – Уест Хем Диема спорт 2

20.00 Лориен – Нант Диема спорт

20.45 Формула "Е": Световен шампионат в Маями Евроспорт 2

21.00 Баскетбол, Билбао – Ховентуд Нова спорт

21.00 Снукър: Германия Мастърс, полуфинал Евроспорт 1

21.30 Кайзерслаутерн – Елверсберг Диема спорт 3

21.45 Каляри – Верона МАХ Спорт 3

22.00 Елче – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Ливърпул – Нюкасъл Диема спорт 2

22.00 Дънди Юнайтед – Хартс Ринг

22.05 Монако – Рен Диема спорт

22.15 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, трети ден Евроспорт 2

02.00 ВКБ 50, бойно събитие Диема спорт 3

04.00 UFC, Волкановски срещу Лопес МАХ Спорт 2

