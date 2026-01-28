Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 НБА, ЛА Клипърс – Филаделфия Диема спорт 3

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 2

15.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1

17.00 Реал – Марсилия (младежи) МАХ Спорт 4

17.20 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, трети ден Евроспорт 2

18.00 Лудогорец – Левски Диема спорт

18.00 Баскетбол, Дубай – Олимпиакос МАХ Спорт 2

19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Валенсия МАХ Спорт 3

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Реал МАХ Спорт 2

21.45 Болоня – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Байер – Санкт Паули Диема спорт 3

22.00 Албасете – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Арсенал – Челси Диема спорт 2

22.10 Марсилия – Рен МАХ Спорт 1

03.30 НХЛ, Едмънтън – Торонто МАХ Спорт 2

