Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Едмънтън – Минесота МАХ Спорт 1
10.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кран Монтана, спускане, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
13.00 Баскетбол, Миньор – Черно море МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Манреса – Уникаха Диема спорт 2
13.15 Екселсиор – Аякс Ринг
13.30 Торино – Лече МАХ Спорт 3
13.30 Колоездене: Челъндж Майорка, мъже Евроспорт 2
14.30 Херта – Дармщад Диема спорт 3
15.00 Реал – Райо Валекано МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1
15.30 ПСВ Айндховен – Фейенорд Ринг
16.00 Комо – Аталанта МАХ Спорт 3
16.00 Астън Вила – Брентфорд Диема спорт
16.00 Лион – Лил Нова спорт
16.00 Колокрос: Световен шампионат, Хулст, мъже Евроспорт 2
16.30 Щутгарт – Фрайбург Диема спорт 3
17.15 Бетис – Валенсия МАХ Спорт 4
17.50 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня Евроспорт 2
18.00 Баскетбол, Реал – Сарагоса Нова спорт
18.00 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.30 Борусия (Д) – Хайденхайм Диема спорт 3
18.30 Тотнъм – Манчестър Сити Диема спорт 2
19.00 Кремонезе – Интер МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Верона – Лубе МАХ Спорт 2
19.30 Хетафе – Селта МАХ Спорт 4
19.30 ПАОК – Пансерайкос Диема спорт
20.00 Спортинг – Насионал Ринг
20.00 Баскетбол, Мурсия – Барселона Нова спорт
20.00 20.00 Голф: PGA тур, Фармърс иншурънс оупън, четвърти ден Евроспорт 2
21.00 АЕК – Олимпиакос Диема спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс Евроспорт 1
21.45 Парма – Ювентус МАХ Спорт 3
21.45 Страсбург – ПСЖ Диема спорт 2
22.00 Атлетик – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
22.30 Тондела – Бенфика Ринг
22.30 НБА, Бостън – Милуоки Диема спорт
01.30 НХЛ, Тампа Бей – Бостън МАХ Спорт 2
02.00 НБА, Ню Йорк – ЛА Лейкърс Диема спорт 2
03.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1
04.30 НХЛ, Анахайм – Вегас МАХ Спорт 2
04.30 НБА, Денвър – Оклахома Диема спорт 3