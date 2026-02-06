Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Вегас – Лос Анджелис МАХ Спорт 1
07.00 Снукър: Уърлд Гран При, четвъртфинал Евроспорт 2
10.40 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швеция - Великобритания, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 2
13.05 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, втори етап, жени Евроспорт 2
15.15 Монтана – ЦСКА 1948 Диема спорт
15.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
15.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Чехия - Швейцария, жени, групова фаза Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Валенсия, трети етап, мъже Евроспорт 2
17.45 ЦСКА – Арда Диема спорт
19.30 Пройсен Мюнстер – Бохум Диема спорт 3
19.30 Волейбол, Монтана – Левски МАХ Спорт 2
19.30 Гройтер Фюрт – Магдебург Нова спорт
21.00 Зимни олимпийски игри в Милано Кортина: Церемония по откриването Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Болоня МАХ Спорт 3
21.30 Унион – Айнтрахт Диема спорт 3
21.45 Верона – Пиза МАХ Спорт 2
21.45 Метц – Лил Диема спорт
22.00 Селта – Осасуна МАХ Спорт 4
22.00 Лийдс – Нотингам Диема спорт 2
22.00 Чарлтън – Куинс Парк Рейнджърс Нова спорт
22.30 Голф: PGA тур, Финикс оупън, втори ден Евроспорт 2