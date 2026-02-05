Спорт по телевизията

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 2
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Южна Корея - Италия, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 1
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, първи етап, жени Евроспорт 2
13.05 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швеция - Германия, жени, групова фаза Евроспорт 1
14.45 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, пети ден Евроспорт 2
15.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
15.40 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия - Франция, жени, групова фаза Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Валенсия, втори етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Коджаелиспор – Бешикташ МАХ Спорт 4
18.00 Баскетбол, Дубай – Реал МАХ Спорт 3
18.10 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, САЩ - Чехия, жени, групова фаза Евроспорт 1
19.30 Фенербахче – Ерзурумспор МАХ Спорт 2
19.30 Ал Ахдуд – Ал Хилал МАХ Спорт 4
20.10 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано - Кортина, Канада - Италия, смесени довйки, групова фаза Евроспорт 1
20.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, биг еър, квалификация, мъже Евроспорт 2
22.00 Аталанта – Ювентус МАХ Спорт 3
22.00 Бетис – Атлетико МАХ Спорт 4
22.00 Акрингтън – Салфорд Диема спорт 2
22.05 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Финландия - Канада, жени, групова фаза Евроспорт 1
22.10 Ръгби, Франция – Ейре МАХ Спорт 2
02.30 НХЛ, Тампа Бей – Флорида МАХ Спорт 2