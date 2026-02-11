Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

10.00 Северна комбинация: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, малка шанца, мъже Евроспорт 1

11.45 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени Евроспорт 1

11.55 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, жени Евроспорт 2

12.00 Гангвон – Шанхай Порт Нова спорт

12.00 Улсан – Мелбърн Диема спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

12.15 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, супер Г, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

12.35 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени Евроспорт 2

14.15 Рачабури – Персиб Нова спорт

14.15 Конг Ан Ха – Тампайнс Диема спорт 3

14.40 Северна комбинация: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1

15.00 Ботев (Вр) – Арда Диема спорт

15.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, жени Евроспорт 2

15.10 Биатлон, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 15 км индивидуален старт (жени) БНТ 1, БНТ 3

15.15 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, индивидуално, жени Евроспорт 1, БНТ 3

15.45 Аркадаг – Ал Насър Диема спорт 2

17.25 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Словакия - Финландия, мъже, групова фаза Евроспорт 1, БНТ 3

18.00 Лудогорец – Левски Диема спорт

18.00 Сепахан – Ал Ахли Нова спорт

18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, двойки, жени Евроспорт 1

18.00 Баскетбол, Турк Телеком – Кемниц МАХ Спорт 3

18.45 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, мъже, двойки Евроспорт 1

19.00 Волейбол, Жешов – Варта МАХ Спорт 2

19.20 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 1000 метра Евроспорт 1

19.45 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, двойки, жени Евроспорт 2

20.00 Баскетбол, Будучност – Бург ан Брес МАХ Спорт 3

20.25 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, мъже Евроспорт 2

20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

20.45 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, мъже Евроспорт 1

21.15 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, волна програма, двойки Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3

21.30 Манчестър Сити – Фулъм Диема спорт 2

21.30 Астън Вила – Брайтън Нова спорт

21.45 Байерн – Лайпциг Диема спорт 3

22.00 Мъдъруел – Рейнджърс Ринг

22.15 Съндърланд – Ливърпул Диема спорт

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

23.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швеция - Италия, мъже, групова фаза Евроспорт 1

02.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

