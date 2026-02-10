Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Оклахома Диема спорт 3
10.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3
11.25 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане за комбинация, жени Евроспорт 1, БНТ 3
12.00 Висел – Сеул Нова спорт
12.00 Санфрече – Джохор Диема спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3
12.55 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 2
14.15 Ченгду – Бурирам Нова спорт
14.15 Шанхай Шенхуа – Мачуда Диема спорт 3
14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слалом за комбинация, жени Евроспорт 1
14.30 Биатлон, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 20 км индивидуален старт (мъже) БНТ 1
14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Шорттрек, смесена щафета, финали БНТ 3
14.35 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, индивидуално, мъже Евроспорт 2
14.55 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом БНТ 3
15.45 Естегал – Ал Хюсеин Диема спорт 2
16.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мач за бронза, смесени двойки Евроспорт 1
17.55 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, трети манш, жени Евроспорт 1
18.00 ЦСКА – ЦСКА 1948 Диема спорт
18.00 Ал Завра – Ал Уасъл Нова спорт
18.00 Трактор – Ал Сад Диема спорт 3
19.20 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, смесени отборно състезание Евроспорт 1
19.30 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвърти манш, жени Евроспорт 2
20.30 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, мъже Евроспорт 2
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол, Монпелие – Лубе МАХ Спорт 2
21.30 Челси – Лийдс Диема спорт 2
21.30 Тотнъм – Нюкасъл Диема спорт 3
21.45 Херта – Фрайбург Нова спорт
21.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, мъже Евроспорт 1
21.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада - САЩ, жени, групова фаза Евроспорт 2
22.15 Уест Хем – Манчестър Юнайтед Диема спорт
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Финландия - Швейцария, жени, групова фаза Евроспорт 1
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1