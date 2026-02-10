Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Оклахома Диема спорт 3

10.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3

11.25 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане за комбинация, жени Евроспорт 1, БНТ 3

12.00 Висел – Сеул Нова спорт

12.00 Санфрече – Джохор Диема спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

12.45 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3

12.55 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 2

14.15 Ченгду – Бурирам Нова спорт

14.15 Шанхай Шенхуа – Мачуда Диема спорт 3

14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, слалом за комбинация, жени Евроспорт 1

14.30 Биатлон, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 20 км индивидуален старт (мъже) БНТ 1

14.30 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Шорттрек, смесена щафета, финали БНТ 3

14.35 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, индивидуално, мъже Евроспорт 2

14.55 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом БНТ 3

15.45 Естегал – Ал Хюсеин Диема спорт 2

16.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мач за бронза, смесени двойки Евроспорт 1

17.55 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, трети манш, жени Евроспорт 1

18.00 ЦСКА – ЦСКА 1948 Диема спорт

18.00 Ал Завра – Ал Уасъл Нова спорт

18.00 Трактор – Ал Сад Диема спорт 3

19.20 Ски скокове: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, смесени отборно състезание Евроспорт 1

19.30 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, четвърти манш, жени Евроспорт 2

20.30 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, мъже Евроспорт 2

20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

21.00 Волейбол, Монпелие – Лубе МАХ Спорт 2

21.30 Челси – Лийдс Диема спорт 2

21.30 Тотнъм – Нюкасъл Диема спорт 3

21.45 Херта – Фрайбург Нова спорт

21.45 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, кратка програма, мъже Евроспорт 1

21.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада - САЩ, жени, групова фаза Евроспорт 2

22.15 Уест Хем – Манчестър Юнайтед Диема спорт

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Финландия - Швейцария, жени, групова фаза Евроспорт 1

03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

