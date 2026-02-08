Спорт по телевизията

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, финал Евроспорт 2
09.50 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, паралелен гигантски слалом, квалификация, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Норвегия - Чехия, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 2
12.00 Добруджа – Септември Диема спорт
12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, жени Евроспорт 1, БНТ 3
13.00 Баскетбол, Берое – Черно море МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, Купа Дейвис: България – Белгия Нова спорт
13.05 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2
13.15 Утрехт – Фейенорд Ринг
13.30 Болоня – Парма МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, Ховентуд – Валенсия Диема спорт 2
13.50 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, скиатлон, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
14.00 Суонси – Шефийлд Уензди Диема спорт 3
14.15 Славия – Локомотив (Пд) Диема спорт
14.20 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, жени Евроспорт 1
14.45 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, паралелен гигантски слалом, финали, мъже и жени Евроспорт 2, БНТ 1
14.50 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, смесена щафета Евроспорт 1, БНТ 3
15.00 Алавес – Хетафе МАХ Спорт 4
15.30 Алкмаар – Аякс Ринг
16.00 Лече – Удинезе МАХ Спорт 3
16.00 Брайтън – Кристъл Палас Диема спорт 2
16.00 Колокрос: Трофей, Лил, мъже Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Монпелие, финал МАХ Спорт 1
16.30 Кьолн – Лайпциг Диема спорт 3
16.45 Ботев (Пд) – Берое Диема спорт
16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 5000, метра Евроспорт 1
17.15 Атлетик – Леванте МАХ Спорт 4
17.45 Грьонинген – ПСВ Айндховен Ринг
18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, трети манш Евроспорт 2
18.30 Ливърпул – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.30 Байерн – Хофенхайм Диема спорт 3
18.50 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Франция - Швеция, жени, групова фаза Евроспорт 2
19.00 Сасуоло – Интер МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Купа на Италия, финал МАХ Спорт 1
19.20 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, четвърти манш Евроспорт 1, БНТ 3
19.30 Атлетико – Бетис МАХ Спорт 4
20.00 Брага – Рио Аве Ринг
20.10 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2
20.20 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1, БНТ 3
21.45 Ювентус – Лацио МАХ Спорт 3
21.45 ПСЖ – Марсилия Диема спорт 2
22.00 Валенсия – Реал МАХ Спорт 4
22.30 Бенфика – Алверка Ринг
22.00 НБА, Минесота – ЛА Клипърс Диема спорт
23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Чехия - Финландия, жени, групова фаза Евроспорт 1
01.30 Супербоул, финал МАХ Спорт 2