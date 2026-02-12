Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия – Швейцария, жени, групова фаза Евроспорт 1
10.25 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, мъже Евроспорт 2
10.55 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, сноуборд крос, мъже Евроспорт 1
12.00 Поханг – Гамба Нова спорт
12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, супер Г, жени Евроспорт 1, БНТ 3
12.00 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, мъже Евроспорт 2
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
13.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, мъже Евроспорт 2
14.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 10 км, жени Евроспорт 1, БНТ 3
14.15 Банкок – Макартър Нова спорт
15.15 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, сноуборд крос, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
16.10 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Великобритания – Швеция, мъже, групова фаза Евроспорт 1
17.25 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Чехия - Канада, мъже, групова фаза Евроспорт 2, БНТ 3
17.30 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 5000 метра, мъже Евроспорт 1
18.00 Локомотив (Пд) – Ботев (Пд) Диема спорт
18.30 Волейбол, Халкбанк – Богданка МАХ Спорт 2
19.20 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета Евроспорт 1
20.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени Евроспорт 1
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол, Любляна – Тренто МАХ Спорт 3
21.15 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 2, БНТ 3
21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Цървена звезда МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Барселона – Париж МАХ Спорт 4
22.00 Брентфорд – Арсенал Диема спорт 2
22.00 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 1
22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, първи ден Евроспорт 2
23.00 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Латвия - САЩ, мъже, групова фаза Евроспорт 1
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
02.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1