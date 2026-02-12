Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия – Швейцария, жени, групова фаза Евроспорт 1

10.25 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, мъже Евроспорт 2

10.55 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, сноуборд крос, мъже Евроспорт 1

12.00 Поханг – Гамба Нова спорт

12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, супер Г, жени Евроспорт 1, БНТ 3

12.00 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, мъже Евроспорт 2

12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

13.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, мъже Евроспорт 2

14.00 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 10 км, жени Евроспорт 1, БНТ 3

14.15 Банкок – Макартър Нова спорт

15.15 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, сноуборд крос, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

16.10 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Великобритания – Швеция, мъже, групова фаза Евроспорт 1

17.25 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Чехия - Канада, мъже, групова фаза Евроспорт 2, БНТ 3

17.30 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 5000 метра, мъже Евроспорт 1

18.00 Локомотив (Пд) – Ботев (Пд) Диема спорт

18.30 Волейбол, Халкбанк – Богданка МАХ Спорт 2

19.20 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, щафета Евроспорт 1

20.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени Евроспорт 1

20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

21.00 Волейбол, Любляна – Тренто МАХ Спорт 3

21.15 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 2, БНТ 3

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Цървена звезда МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Барселона – Париж МАХ Спорт 4

22.00 Брентфорд – Арсенал Диема спорт 2

22.00 Шорттрек: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина Евроспорт 1

22.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, първи ден Евроспорт 2

23.00 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Латвия - САЩ, мъже, групова фаза Евроспорт 1

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

02.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

