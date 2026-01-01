Спорт по телевизията

Автор: Труд
11.15 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, мъже Евроспорт 1
13.15 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, жени Евроспорт 1
14.30 Блекбърн – Рексъм Диема спорт 3
14.40 Ски скокове: Четирите шанци в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей в Баал, жени Евроспорт 2
16.00 Колокрос: Трофей в Баал, мъже Евроспорт 2
17.00 Саутхемптън – Милуол Диема спорт 3
17.00 Уикъмб – Кардиф Нова спорт
17.15 Ски скокове: Световна купа в Оберстдорф, голяма шанца, жени Евроспорт 1
19.30 Ливърпул – Лийдс Диема спорт 2
19.30 Кристъл Палас – Фулъм Диема спорт 3
19.30 Шефийлд Юнайтед – Лестър Нова спорт
22.00 Съндърланд – Манчестър Сити Диема спорт 2
22.00 Брентфорд – Тотнъм Диема спорт 3