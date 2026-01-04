Спорт по телевизията

05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1

10.35 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, отборно, мъже Евроспорт 2

11.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, отборно, жени Евроспорт 2

12.15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1

12.30 Спускане с шейни: Световна купа в Сигулда, мъже, втори манш Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Берое МАХ Спорт 2

13.10 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

13.30 Лацио – Наполи МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Реал – Барселона Диема спорт

14.00 Бирмингам – Ковънтри Нова спорт

14.15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже Евроспорт 1

14.20 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, отборен спринт, мъже Евроспорт 2

14.30 Лийдс – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

15.00 Севиля – Леванте МАХ Спорт 4

15.20 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, отборен спринт, жени Евроспорт 2

16.00 Фиорентина – Кремонезе МАХ Спорт 3

16.00 Марсилия – Нант Нова спорт

16.15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 2

17.00 Фулъм – Ливърпул Диема спорт 2

17.00 Тотнъм – Съндърланд Диема спорт 3

17.00 Нюкасъл – Кристъл Палас Диема спорт

17.15 Реал – Бетис МАХ Спорт 4

18.00 Мароко - Танзания МАХ Спорт 1

19.00 Верона – Торино МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Монца – Верона МАХ Спорт 2

19.30 Майорка – Жирона МАХ Спорт 4

19.30 Манчестър Сити – Челси Диема спорт 2

20.00 Санта Клара – Порто Ринг

20.00 Баскетбол, Валенсия – Манреса Нова спорт

21.00 ЮАР - Камерун МАХ Спорт 1

21.00 НБА, Кливлънд – Детройт Диема спорт

21.45 Интер – Болоня МАХ Спорт 3

21.45 ПСЖ – Париж Диема спорт 3

22.00 Реал Сосиедад – Атлетико МАХ Спорт 4

22.00 НХЛ, Кълъмбъс – Питсбърг МАХ Спорт 2

01.00 НБА, Вашингтон – Минесота Диема спорт 3

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

03.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

