Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

12.00 Волейбол, Турция – Канада (жени) МАХ Спорт 2

13.00 Волейбол, Япония – Сърбия (жени) МАХ Спорт 1

13.30 Баскетбол, Великобритания – Литва Диема спорт 2

14.45 Баскетбол, Чехия – Португалия Нова спорт

15.30 Волейбол, България – Испания (жени) МАХ Спорт 2

16.00 Джудо, Световно първенство, кадети БНТ 3

16.30 Волейбол, Полша – Германия (жени) МАХ Спорт 1

16.30 Баскетбол, Черна гора – Германия Диема спорт 2

17.15 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъже Евроспорт 1

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.00 Латвия – Турция Нова спорт

19.00 Футзал, Вайлемдолф – Левски БНТ 3

19.45 Карабах – Ференцварош Би Ти Ви Екшън

19.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

21.15 Баскетбол, Сърбия – Естония Диема спорт

21.45 Веен – Байерн Диема спорт 3

21.45 Евертън – Мансфийлд Нова спорт

22.00 Бенфика – Фенербахче Би Ти Ви Екшън

22.00 Брюж – Рейнджърс Ринг

22.00 Селта – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 Гримзби – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1