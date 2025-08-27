Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
12.00 Волейбол, Турция – Канада (жени) МАХ Спорт 2
13.00 Волейбол, Япония – Сърбия (жени) МАХ Спорт 1
13.30 Баскетбол, Великобритания – Литва Диема спорт 2
14.45 Баскетбол, Чехия – Португалия Нова спорт
15.30 Волейбол, България – Испания (жени) МАХ Спорт 2
16.00 Джудо, Световно първенство, кадети БНТ 3
16.30 Волейбол, Полша – Германия (жени) МАХ Спорт 1
16.30 Баскетбол, Черна гора – Германия Диема спорт 2
17.15 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъже Евроспорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.00 Латвия – Турция Нова спорт
19.00 Футзал, Вайлемдолф – Левски БНТ 3
19.45 Карабах – Ференцварош Би Ти Ви Екшън
19.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, Сърбия – Естония Диема спорт
21.45 Веен – Байерн Диема спорт 3
21.45 Евертън – Мансфийлд Нова спорт
22.00 Бенфика – Фенербахче Би Ти Ви Екшън
22.00 Брюж – Рейнджърс Ринг
22.00 Селта – Бетис МАХ Спорт 4
22.00 Гримзби – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2
01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1