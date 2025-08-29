Спорт по телевизията

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

11.10 Формула 1, академия: първа тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

12.45 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, мъже Евроспорт 1

13.00 Волейбол, осминафинал на световното (жени) МАХ Спорт 2

13.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

13.30 Баскетбол, Германия – Швеция Нова спорт

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.45 Баскетбол, Турция – Чехия Диема спорт 2

15.00 Порше суперкъп, тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

16.00 Джудо, Световно първенство, кадети БНТ 3

16.30 Волейбол, осминафинал на световното (жени) МАХ Спорт 2

16.30 Баскетбол, Литва – Черна гора Нова спорт

17.00 Формула 1, академия, втора тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

17.30 Монтана – Добруджа Диема спорт

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.00 Баскетбол, Естония – Литва Диема спорт 2

18.30 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

18.30 Модерен петобой, Световно първенство БНТ 3

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.30 Кремонезе – Сасуоло МАХ Спорт 3

19.30 Нюрнберг – Падерборн Диема спорт 3

19.30 Херта – Елверсберг Нова спорт

19.45 Ботев (Вр) – Черно море Диема спорт

20.30 Елче – Леванте МАХ Спорт 2

21.30 Хамбургер – Санкт Паули Диема спорт 3

21.45 Лече – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Ланс – Брест Нова спорт

22.00 Септември – Локомотив (Сф) Диема спорт

22.00 Астън Вила – Кристъл Палас Диема спорт 2

22.30 Валенсия – Хетафе МАХ Спорт 4

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1